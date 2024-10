Charge - 13 de outubro

O número de mulheres eleitas às Câmaras de vereadores no Brasil aumentou 13%, proporcionalmente ao total de vagas, entre as eleições realizadas em 2020 e as deste ano. Os dados são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral. Mas, diferentemente do que ocorre em outras partes do País, a representatividade feminina no Legislativo do Grande ABC seguirá ínfima em 2025, como mostra esta edição do Diário.

Mesmo com a renovação de 36% das cadeiras nas Casas de Lei no pleito do dia 6, apenas 11 pessoas do gênero feminino foram aprovadas nas urnas para ocupar um dos 150 lugares nas sete cidades, representando só 7,3% da totalidade.

O montante é praticamente insignificante, tendo em vista que em 2020 a região elegeu nove vereadoras, ou apenas 6,3% das atuais 142 vagas. Torna-se ainda mais irrelevante diante do aumento de oito cadeiras para a legislatura que iniciará no ano que vem.

Enquanto municípios como São Bernardo e Diadema registraram aumento da participação feminina – de duas para cinco e de uma para duas, respectivamente –, os demais mantiveram a quantidade, como foram os casos de Ribeirão Pires (duas) e Santo André (uma), ou contabilizaram diminuição ou perderam suas representantes. Essas situações foram constatadas em São Caetano, que terá somente uma mulher (são duas agora), além de Mauá e Rio Grande da Serra, que têm uma vereadora cada, mas que, a partir de 2025, ficarão sem. As duas fazem parte de grupo com outras 76 cidades que vivem caso semelhante entre as 645 do Estado.

Machismo e desigualdade na distribuição de recursos para campanhas são apontadas como justificativas para a reduzida presença das mulheres nas Casas de Lei. Mudar esse panorama mostra-se uma utopia, tendo em vista que homens estão à frente das legendas pelo País. Somente uma lei que fixe um percentual de recursos para repasse a candidaturas masculina e feminina poderia amenizar a situação. Mas entre a expectativa e a realidade ainda há um longo caminho a ser percorrido. Triste constatação.