Taka Yamauchi recebe apoio de novas lideranças

Candidato à prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que liderou o primeiro turno das eleições com 106.141 votos (47,39%), vem recebendo apoios estratégicos que fortalecem sua candidatura para o segundo turno.

Taka, que já contava com o apoio do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), celebrou nesta semana mais dois reforços.



Paulo Serra (PSDB), atual prefeito de Santo André, gravou vídeo em apoio à candidatura de Taka e ressaltou o compromisso do candidato com a região. "Quero agradecer por tudo que você já contribuiu com nossa região, especialmente com Diadema. O candidato que tem as melhores condições de fazer Diadema voltar a brilhar e ter protagonismo é o Taka. Ele tem experiência, capacidade e um amor genuíno por nossa gente", declarou.



Outro apoio é o de Rubão Fernandes (Republicanos), vice-prefeito de Ribeirão Pires, que já foi oponente de Taka quando este ocupava o cargo de secretário de Obras na cidade. Em vídeo, Rubão declarou: "Na gestão passada, eu era oposição, mas acredito que o que é certo, é certo, e o Taka é um grande trabalhador. Ele foi um excelente gestor aqui na cidade, e tenho certeza de que Diadema terá um prefeito extraordinário com o Taka. Vocês vão ver a transformação dessa cidade", afirmou Rubão.



Os apoios vêm somar-se à trajetória de Taka Yamauchi, que tem conquistado a confiança de líderes da região. Desde o início da campanha, Taka vem angariando apoios estratégicos para buscar vitória nas urnas contra José de Filippi Júnior (PT), candidato à reeleição.