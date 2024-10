Palavra do Leitor - 12 de outubro de 2024

Dia das Crianças

Doze de Outubro, Dia da Criança. Nada a comemorar. A escalada de violências contra crianças e adolescentes, de 2022 para 2023: abandono de incapaz – aumentou 22%; abandono material – aumentou 34%; pornografia infantojuvenil – aumentou 42,6%; exploração sexual infantil – aumentou 24,1%; subtração de crianças e adolescentes – aumentou 28,4%; maus-tratos – aumentaram 30%. Das 29.469 vítimas de maus-tratos no País em 2023, 60,9% tinham até 9 anos. Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Ariel de Castro Alves

São Bernardo

Governador e a região

‘Tarcísio inicia diálogo com prefeitos eleitos do Grande ABC’ (Política, ontem). Segurança da cidade abandonada e governador, como informado, recebe os prefeitos. Como a segurança é responsabilidade dele, os prefeitos deveriam honrar a população e cobrar, pois a cada dia vive-se situação de medo.

Reginaldo Amaral Santos

do Instagram

Eleição de vereadores

Há alguns dias um leitor, aqui neste espaço, sugeriu que os vereadores fossem eleitos pela quantidade numérica de votos, desprezando o quociente eleitoral. Peço licença para discordar. Se fosse pelo número de votos não teríamos a pluralidade partidária e correríamos o risco de ter somente um partido e somente uma ideologia nas casas legislativas, o que em nada agrega o debate democrático. Situação e oposição são importantes para o bom desempenho dos políticos eleitos. Acho que seria muito mais próspero para o Poder Legislativo um aumento da exigência referente ao nível de escolaridade para quem deseja ser um legislador, afinal, qualquer profissão exige minimamente o ensino fundamental completo, enquanto para legislar leis que terão impacto em nossas vidas e fiscalizar os trabalhos do Executivo, basta assinar o nome. Hoje, com tantas oportunidades de estudo fornecidas através de políticas públicas, como o EJA (Educação de Jovens e Adultos), por exemplo, não estudar, para quem deseja ser representante de um povo, me parece preguiça e descompromisso com a grandeza da função.

Maria Lopes

Santo André

Bolsonarismo

O PL do Bolsonaro elegeu dois prefeitos e uma série de vereadores no Grande ABC. No fim, o bolsonarismo venceu.

Pedro Miranda

do Instagram

Eleição em S.Bernardo – 1

“Morando fala em ‘coerência’ ao dar apoio a Marcelo Lima” (Primeira Página, dia 10). Para o mundo que eu quero descer. É muita cara de pau! São Bernardo está perdida.

Raquel Simoni

do Facebook

Eleição em S.Bernardo – 2

“Luiz Fernando diz que Alex é ‘cavalo de Troia’ do bolsonarismo’ (Política, ontem). Como pode alguém que tem um ex-presidiário como ídolo falar sobre a índole de alguém. Vota no PT!

Jose Ricardo Oliveira Luz

do Instagram

Eleição na Capital

‘Nunes tem 52,8% e Boulos, 39% no segundo turno, diz Paraná Pesquisas’ (Política, ontem). Pelo visto, a maioria do povo da cidade de São Paulo está satisfeita com a péssima administração Ricardo Nunes. São Paulo virou celeiro de vagabundos, que, quando vestem a camisa da Seleção Brasileira, viram santos.

Valmir Gervasoni

do Facebook