Raquel Brito tem diagnóstico revelado após passar mal em A Fazenda 16

Diagnóstico revelado! Nesta sexta-feira, dia 11, a equipe de Raquel Brito publicou o boletim atualizado da ex-peoa, que deixou o reality da Record na última segunda-feira, dia 7.

Através do Instagram, os fãs foram informados que Raquel foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração. Dor no peito e tontura são alguns dos sintomas comuns.

Após exames, foi constatado o diagnóstico de miocardite aguda. Nossa Raquel iniciou o tratamento e recebeu alta nesta quinta-feira (10). Ela ainda continua em repouso e observação e, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador.

No final eles agradeceram as mensagens de carinho e apoio que está recebendo nos últimos dias:

Agradecemos por todo apoio prestado e, logo mais, teremos nossa YOUTRA de volta.

Nos últimos dias, Raquel apareceu nas redes sociais para pedir que as pessoas parassem de especular o motivo de sua internação.