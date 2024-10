Linn da Quebrada aparece cantando nas redes sociais após período internada para tratar depressão

Linn da Quebrada que esteve bastante afastada das redes sociais desde o fim de abril, quando anunciou uma pausa na carreira por conta de um quadro depressivo, apareceu nessa última quinta-feira dia 10 em novo vídeo cantando:

Entre o fundo do poço e a profundidade do poço, é no silêncio do passo que eu ouço o que desapegada, quase a pegada que eu deixei no chão enquanto eu dançava.

Em meados de julho, a ex-BBB foi internada em uma clínica de reabilitação para focar no tratamento de saúde mental. Segundo nota de sua assessoria, foi desmentido que seu estado foi causado por falta de oportunidades profissionais:

A informação da internação da Lina é verdadeira. Já os motivos citados em matérias sobre o seu estado de saúde não procedem. Nada tem a ver com falta de visibilidade e de trabalhos. A cantora, inclusive, precisou abrir mão de trabalhos já agendados para priorizar a sua saúde

Através de seu no Instagram, a cantora revelou que irá conversar com os seguidores em live para falar sobre as adversidades que tem enfrentado.