Isabelle Drummond fala sobre o retorno ao papel de Tina na nova peça teatral Tina - Respeito: - Super especial

Isabelle Drummond retorna ao papel de Tina, personagem da Turma da Mônica, mas agora em uma peça teatral! A atriz já tinha vivido a personagem brevemente no filme Turma da Mônica - Lições, e agora interpreta a jornalista no espetáculo Tina - Respeito, que está em cartaz em São Paulo.

A peça, baseada na história em quadrinhos de Fefê Torquato, idealizada pela Mauricio de Sousa Produções e dirigida por Mauro Sousa, filho do criador da turminha mais querida da criançada - e até dos adultos -, aborda questões sobre desigualdade de gênero e assédio contra a mulher, tendo em pauta a conscientização da importância do respeito. Em entrevista, Isabelle fala sobre como foi voltar a interpretar Tina, principalmente dentro de assuntos relevantes na sociedade:

- É super especial. Eu já achei encantador fazer aquele filme [Turma da Mônica - Lições], tinha uma mensagem super legal. Mas quando me trouxeram essa graphic e todo esse momento da Tina, isso me conectou ainda mais. Porque tinha uma Tina mais ativista, uma Tina mais atualizada, mais antenada... mais como nós mulheres estamos hoje. Então eu acho que está sendo super legal falar desse assunto, começou ela.

Sobre o retorno aos palcos, Drummond aponta que fazia anos que não atuava em peças, mas que mesmo tendo mais vivência no audiovisual, não descarta a importância do teatro para todos os atores:

- Faz muitos anos que eu não faço teatro, então eu vou reviver e aí eu vou poder dizer com mais propriedade... Eu sou cria do audiovisual, continuo fazendo audiovisual. Agora estou produzindo para cinema, vou atuar, vou dirigir também para cinema. Então eu tenho uma conexão forte com o audiovisual, mas o teatro é a terra do ator. O lugar onde o ator pode expandir, se experimentar, se conhecer... então eu acho fundamental.

Isabelle também fala sobre sua conexão com a literatura infantil. A atriz já viveu outra personagem, quando pequena, amada pelas crianças brasileiras: a Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Para ela, poder interpretar personagens marcantes na vida dos pequenos e ainda trazer uma mensagem importante é muito legal:

- Eu tenho uma conexão realmente com a literatura infantil. Eu acho que a gente tem obras muito preciosas... Monteiro, Maurício, uma geração muito legal. Eu tenho carinho aberto com esses autores que falaram com o público infantil e de uma forma muito intelectual; é uma cultura muito forte que eles trouxeram. Maurício, Monteiro... eles são autores que trazem uma cultura universal para as crianças, até de política, esse tipo de conteúdo infantil eu acho que até faz falta hoje em dia.

Sobre o elenco, ela não deixa de ressaltar a colaboração entre eles. Segundo ela, houve uma grande contribuição de todas as mulheres para o roteiro, e isso enriquece a história:

- Essa colaboração do elenco. O fato de que muitos dos textos das mulheres foram reescritos, adicionados, por nós, atrizes. Então eu acho que todas as atrizes mulheres, elas de alguma forma contribuíram e adicionaram aos textos. Vocês vão ver na peça muitas coisas que a gente contou pelas mulheres do elenco. Então eu acho que isso trás uma coisa super legal para a peça.

Por fim, Isabelle revela qual é a característica da Tina que ela mais se identifica:

- Eu acho que a coragem de se posicionar, a personalidade. A Tina é uma menina de personalidade forte. Ela não se dobra a qualquer coisa e ela percebe rápido. Ela é mais quieta, mas ao mesmo tempo forte, eu acho que eu gosto disso nela. Diferente da Pipa [outra personagem, amiga da Tina], que já se expressa de forma grande, ciumenta, intensa... A Tina é forte, mas ela é mais observadora. Eu me identifico com essa personalidade introspectiva.

A peça fica em cartaz até o dia 3 de novembro no Teatro das Artes, em São Paulo. E você, ficou com vontade de assistir ao espetáculo?