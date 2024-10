Ainda no hospital, Andressa Ganacin fala sobre evolução da filha recém-nascida: Mamando super bem e ganhou peso

Andressa Ganacin usou as suas redes sociais para falar sobre a evolução da sua filha, a pequena Sarah, que nasceu no dia 25 de setembro. Através de uma postagem, a esposa de Nasser celebrou que a bebê ganhou peso e está mamando super bem.

Seguimos aqui na Semi UTI... 21 dias! E muitooo felizes porque a Sarinha está mamando super bem e ganhou peso hoje! Cada dia vibrando com cada pequeno passo e sonhando com o dia da alta dela!, escreveu.

A influenciadora também aproveitou para agradecer por todas as mensagens de carinho que está recebendo:

Gratidão por todas as mensagens de carinho, força e por compartilharem as histórias de vocês com a gente! Vocês são muito especiais para nós!, escreveu ao postar uma foto ao lado do marido.

Na última quinta-feira, dia 10, ela gravou alguns vídeos para falar da expectativa da herdeira receber alta:

- Hoje é dia 10 de outubro e completam 20 dias de hospital. Foram dias exaustivos e a nossa mente já não funciona direito. Não podia deixar de agradecer pelo carinho e energia positiva de quem está torcendo por nós. Sarah não tem previsão de alta ainda. Graças a Deus, ela saiu da UTI e foi pra semi. Estamos aguardando o tempo de maturação dela porque ela nasceu muito prematura e muita coisa pode acontecer. Estamos com muita cautela pra que ela saia daqui da melhor maneira possível e fortalecida. É um processo longo, mas estamos na expectativa dela sair em breve. Em breve, que eu digo, significa uns dias ou semanas, mas quem sabe.

No final, Andressa contou que cada coisinha ela vibra, até quando a filha faz xixi:

- Só ela vai dizer. Estamos vibrando com cada etapa e cada evolução dela aqui dentro. Ela tirou a sonda hoje, o que é uma boa notícia, e agora tá na alimentação de peito e mamadeira, só via oral. Estamos esperando pra ver em relação ao peso, xixi e cocô, aqui vibramos por tudo. Até o xixi a gente vibra e essa é a vida de uma mãe de UTI.