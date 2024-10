Obituário - 13 de outubro de 2024

SANTO ANDRÉ

Júlia Ayub Elias, 96. Natural de Aparecida (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Memorial Metropolitano, em Piracicaba (SP).

Arcelina Josefa da Silva, 94. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Valentin Durante, 87. Natural de Vargem (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria dos Santos Souza, 82. Natural de Itaguaçu da Bahia (BA). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Fantinati Lenti, 80. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmen Dolores de Oliveira, 71. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi II, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Dalva Conceição Cardoso, 71. Natural de Itambé (Bahia). Residia no Parque Residencial Casa Branca, em Suzano (SP). Dia 8, em Santo André. Colinas dos Ipês, em Suzano.

Luiz Severiano da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 8. Memorial Phoenix.

Washington Luiz Pereira de Souza, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Albertina Carlos Monti, 94. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Camanducaia, em Amparo (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Creusa Maria de Carvalho Domingues, 87. Natural de Nazareno (Minas Gerais). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Eugênio Carreira Domingues, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Lourdes Sorrentine Quiosane, 83. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Darci Zane, 82. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio Navas Coelho, 73. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Cristina Munhoz Carlos, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

José Cirino Pereira, 79. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Lúcia Gonçalves Santos, 80. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleide Costa Balduíno de Lima, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Almira dos Santos Dias, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Nilza da Cruz Santos, 58. Residia na Praia do Leblon. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcelo dos Santos, 48. Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Divaldo Jesus dos Santos, 36. Natural de Una (Bahia). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.