Chevrolet apresenta o Equinox EV

A Chevrolet apresentou o Equinox EV, o SUV premium elétrico que vem para fazer companhia ao Blazer EV, que estreou dois meses antes. Por R$ 419 mil é possível levar esta novidade para a garagem de casa.

O Equinox EV estreia com dois motores elétricos, tração integral eAWD e bateria de 85 kWh. O conjunto proporciona 443 km de autonomia no ciclo do Inmetro. A velocidade de recarregamento é outro atributo: até 22 kW (AC) e 150 kW (DC), cerca de 3,5 vezes mais eficiente que EVs tradicionais, segundo a GM.

Tudo isso somado a um desempenho surpreendente, já que o novo SUV da Chevrolet é capaz de ir de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos. A mesma agilidade se nota também em retomadas de velocidade e manobras de ultrapassagens.

Os faróis e lanternas Full-LED formam filetes horizontais com iluminação interativa. Os para-choques são decorados com textura 3D. Os puxadores de porta são embutidos para melhor aerodinâmica e a base da tampa do porta-malas é mais proeminente.

Na condução do carro, o motorista pode utilizar o sistema One Pedal, com dois níveis de atuação e aleta de regeneração, que tornam a condução muito mais prática. Tem ainda recursos avançados, como frenagem autônoma de emergência também em marcha a ré e correção da direção em caso de risco de colisão lateral.

Mais um aspecto é a climatização adaptativa da cabine. A temperatura do ar-condicionado, volante e bancos se ajustam automaticamente conforme o clima externo. O ambiente pode ser pré-ajustado por dia e horário de acordo com a rotina do usuário.

Outra inovação é o fato de o carro ser totalmente conectado. Ou seja, não requer um smartphone para projetar aplicativos e mapas on-line, por exemplo. Utiliza exclusivamente o sistema Google built-in com navegação integrada específica para EVs, indicando inclusive a autonomia do veículo no destino e possíveis pontos de recarga.

Tudo isso aparece na tela de 17,7”, que compõe o cockpit virtual. O carro conta ainda com Wi-Fi nativo, serviços de proteção e telemetria do OnStar, aplicativo para comandar funções do SUV à distância e atualização remota de sistemas eletrônicos.

Ao todo são quatro opções de cores: preta, branca, cinza e vermelha.