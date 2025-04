Mercedes-Benz anuncia troca de presidente para o Brasil e América Latina

Denis Güven, 42 anos, atualmente head de Produto e Estratégia na Daimler Truck Asia, em Tóquio, no Japão, será o novo CEO da Mercedes-Benz do Brasil, responsável pela região da América Latina para caminhões e ônibus, a partir de agosto de 2025. Ele sucederá Achim Puchert, nomeado CEO da Mercedes-Benz Trucks tornando-se membro do board da Daimler Truck AG, em 1º de dezembro de 2024.

“Denis Güven é um líder reflexivo e moderno, engajado em promover mudanças. É um executivo com experiência internacional, valoriza o empoderamento na formação de equipes fortes e diversas, sempre com foco claro nos clientes. Ao longo de sua carreira, demonstrou suas habilidades estratégicas, especialmente na área de produto, e mais recentemente em sua atuação como head de Produto e Estratégia na Daimler Truck Asia. Conheço Denis há muitos anos e estou animado para continuar trabalhando com ele em sua nova função”, afirmou.

Güven iniciou sua carreira na empresa como gerente de Projetos de P&D para Motores de Médio Porte, na então Daimler AG, em Stuttgart, Alemanha, em 2010. Ele assumiu diversas funções no escritório de Gestão de Projetos e na área de Finanças e Controlling na divisão Truck Global Powertrain. Em 2016, tornou-se assistente do vice-presidente de Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente na Mercedes-Benz Trucks, em Stuttgart.

No início de 2019, ingressou na Daimler Truck Asia como head de Vendas Internacionais e gestão de pedidos em Kawasaki, Japão, e em outubro de 2021 assumiu o cargo de head de Vendas e Marketing.

Em julho de 2022, tornou-se diretor e head de Produto e Estratégia na Daimler Truck Asia, liderando a gestão do Ciclo de Vida de Produtos para caminhões e ônibus, incluindo a área de Powertrain das marcas Fuso, BharatBenz e Rizon, além da Estratégia Corporativa e de Sustentabilidade da Daimler Truck na Ásia.