Golf completa 50 anos de pura emoção

Um cinquentão, com espírito jovem, que não sentiu o tempo passar e que soube se renovar. Assim pode ser definido o Volkswagen Golf, que completou meio século de vida nesta quinta-feira (10 de outubro) e segue como objeto de desejo de muitos apaixonados por carros. E que ainda é capaz de gerar expectativa por conta da chegada do GTI geração MK 8,5, que desembarca no Brasil em 2025.

O Golf surgiu em 1974, como um substituto do Fusca. Com linhas claras e design puro. Foi desenvolvido de maneira revolucionária por Giorgetto Giugiaro, e, com o passar do tempo, se tornou o automóvel de maior sucesso da história da Volkswagen.

Um pouco da história do ícone sobre rodas está exposto na Garagem VW, instalada na fábrica Anchieta, em São Bernardo. O espaço que, pode ser definido como uma terra de sonhos, pois todos que ali entram se recordam de alguma história a bordo de um VW, possui quatro Golfs e, no dia do aniversário do modelo, ganhou mais um.

Um Golf GTI MK4,5, pintado na cor Preto Magic, que foi produzido em 2008, estava coberto com um pano verde e, na tarde da quinta-feira fria, foi revelado. Ele passou por um impecável processo de restauração que durou seis meses e incluiu a desmontagem e limpeza do conjunto motor e câmbio, troca de óleo e filtros, troca de componentes de suspensão, micropintura em regiões externas da carroceria, além da revitalização de bancos e plásticos internos.

Equipado com um motor 1.8 Turbo, o Golf ganhou mais pressão no turbocompressor. O resultado? Aumento do torque e potência do carro quando abastecido com gasolina de alta octanagem. A potência saltou 180 cv para 193 cv e o torque subiu de 23,9 kgfm para 25,4 kgfm. Com todo este poder de fogo, o modelo acelerava de zero a 100 km/h em apenas 7,5 segundos e alcança velocidade máxima de 231 km/h (na versão anterior, chegava aos 227 km/h).

A versão GTI do Golf MK4,5 oferecia duas opções de transmissão: manual de cinco marchas e automática Tiptronic, também de cinco marchas, que podia ser utilizada como uma transmissão automática convencional (com a alavanca de câmbio no canal esquerdo) ou como uma transmissão semiautomática sequencial. Nesta condição, o motorista fazia as mudanças de marcha na própria alavanca (com leves toques para a frente ou para trás), proporcionando uma condução mais esportiva.

Nesta geração, o GTI trazia, de série, um generoso pacote de equipamentos que incluía direção hidráulica, vidros e travas elétricas, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro, faróis com iluminação “Cool Blue”, retrovisores com o pisca integrado, porta-óculos, alarme anti-furto e rastreador via satélite.

Esse clássico pertenceu à frota de Desenvolvimento do Produto da Volkswagen e tem pouco mais de 20 mil km rodados. Ele ficará ao lado do Golf GTI MK8,5. O modelo recém-lançado na Europa, que ficou exposto durante o Rock in Rio e começará a brilhar nas ruas brasileiras em 2025.