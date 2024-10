Luiz Fernando diz que Alex é ‘cavalo de Troia’ do bolsonarismo

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições para prefeito em São Bernardo, declarou neutralidade nesta segunda etapa do pleito. Em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira (10), o petista também confirmou a informação divulgada mais cedo pelo Diário, segundo que o PT de São Bernardo liberou a militância e partidos coligados para o segundo turno na cidade.

Segundo Luiz Fernando, as candidaturas de Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania), que vão disputar o segundo turno, não representam o PT. Porém, o petista fez duras críticas ao cidadanista, afirmando que é um “câncer na lógica democrática”.

“É impossível apoiar o Alex Manente. Ele simboliza o bolsonarismo na cidade. Temos muito medo de que o bolsonarismo se aproprie da cidade. Entendemos que ele é o cavalo de Troia do bolsonarismo no momento em que o município precisa se recuperar. Trazer o Alex para cá é afundar a cidade além do que o (prefeito) Orlando (Morando, PSDB) já fundou. A hora em que abrirem o cavalo vai sair Eduardo Bolsonaro, o pai, a Michele e por aí vai”, afirmou.

O deputado destacou, ainda, que Manente tem um projeto de poder pessoal e não de sociedade e de cidade. “Entendemos que esse moço é danoso ao trabalhador. Votou pela precarização dos direitos da classe trabalhadora. Depois, ajudou a caçar a aposentadoria de toda a população. Vamos trabalhar violentamente contra qualquer apoio a ele”, disse.

Luiz Fernando afirmou que Marcelo também não é opção para o partido, porque representa a continuidade de um governo desastroso. “O Marcelo nos facilitou (a avaliação) quando se colocou como um governo de continuidade”, disse.

DERROTA

Luiz Fernando creditou a derrota nas urnas à perda do apoio do Solidariedade para Alex Manente, ao volume de recursos despendido pelos adversários na reta final e à falha de fiscalização da Justiça Eleitoral no primeiro turno. “Se o judiciário tivesse agido como deveria, creio que pudéssemos ter ido para o segundo turno. Deixou a farra do boi acontecer. Entendemos que a publicidade excessiva da Flávia Morando (União Brasil, candidata governista derrotada no 1º turno) e do Marcelo possa ter inflenciado, porque sabemos como o brasileiro vota, escolhe na hora”, afirmou.

Em relação ao partido, Luiz Fernando destacou que o PT de São Bernardo passará por uma fase de reconstrução. “Precisamos fazer o que nunca soubemos: melhorar nossa comunicação (com as mídias). O governo não sabe se comunicar. Isso é típico do PT. A direita se comunica muito melhor”, pontuou.

Sobre o futuro, Luiz Fernando já se colocou como pré-candidato a deputado estadual nas próximas eleições. “Vou exercer meus dois anos de mandato e me preparar para a reeleição em 2026.”