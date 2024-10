Robson Miguel inaugura biblioteca no seu castelo, em Ribeirão Pires

Neste sábado (12), Dia das Crianças, o Castelo de Robson Miguel, em Ribeirão Pires, será palco de uma novidade: a inauguração da Biblioteca Medieval e Moderna. A partir das 10h, 66 artistas regionais, entre escritores e pintores, se reunirão no espaço para apresentar suas obras e participar das festividades, que incluem exposições, lançamentos de livros e apresentações musicais.

Com um vasto acervo de partituras digitais, a Biblioteca Medieval e Moderna disponibilizará aos visitantes uma coleção de 1,6 terabytes de arquivos musicais, abrangendo estilos que vão do clássico ao popular. O espaço também oferecerá Wi-Fi gratuito, um café e área de convivência, além de uma sessão dedicada à literatura infantil com jogos lúdicos. O evento é aberto ao público mediante ingresso de R$ 20. Durante a semana, visitas ao castelo podem ser agendadas por R$ 10.

O evento será aberto com um tour histórico pelo castelo, guiando os visitantes por uma exposição de quadros dos artistas convidados. O ponto alto será às 14h, com o lançamento do livro Cada Dinossauro é de um jeito, do jovem escritor Miguel Ângelo, em comemoração ao Dia das Crianças. Além disso, será oferecido algodão-doce gratuito para as crianças. O dia também contará com a tradicional apresentação de violão do anfitrião, Mestre Robson Miguel, acompanhado de outros músicos convidados.

Robson Miguel, que além de músico é proprietário do castelo e autor de diversos livros, vê a inauguração como uma oportunidade de fomentar a leitura e as expressões artísticas na comunidade. “A inauguração de uma biblioteca pode ser um momento importante para incentivar a leitura, estimular a expressão e criar uma relação entre a biblioteca e a comunidade. A Biblioteca Medieval e Moderna tem um significado cultural muito importante e abrangente, pois, além de incentivar a leitura, estimula todas as formas de expressão, valorizando todas as etnias no contexto da igualdade racial.”, afirma.