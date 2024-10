Fechando com chave de ouro, Xuxa Meneghel e Daniel cantam clássico no Criança Esperança

O espetáculo chegou ao fim! Mas o Criança Esperança continua na programação da TV Globo. Para fechar o show beneficente promovido pela TV Globo, a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, cantou ao lado de Daniel e Os Garotin.

Na última quarta-feira, dia 9, rolou a tradicional noite de abertura do Criança Esperança. Com apresentações de vários artistas e participação no mesão do projeto, o último show foi repleto de cor no palco começando com o grupo Os Garotin.

Em seguida entrou o sertanejo, que já participa do projeto beneficente da TV Globo há anos. Para terminar a noite em apoio às crianças, a apresentadora que luta pela qualidade de vida dos pequenos entrou no palco para cantar a música Arco-Íris.

Pela primeira vez no Criança Esperança, no próximo domingo, dia 13, vai acontecer uma partida solidária. Logo após o Domingão, a TV Globo vai transmitir a reunião de atletas e ex-jogadores.