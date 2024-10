IZA e Maiara e Maraisa encantam na abertura do Criança Esperança

O Criança Esperança começou com o pé direito nesta quarta-feira, dia 9. O programa de doações, logo nos próximos minutos, já teve apresentações de Maiara e Maraisa e IZA, que brilhou com a pequena Nala ainda em sua barriga.

A dupla de irmãs domou o palco com a música Estrada da Vida e mostraram todo o talento e carisma para o público.

As sertanejas também dividiram palco com IZA para trazer uma bela mensagem de fé, carinho e amor para o palco do Criança Esperança.

E é claro que rolou beijinho na barriga, né? Maiara e Maraisa se derreteram pela pequena Nala, primeira filha de IZA que deve nascer muito em breve.