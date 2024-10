Justin Bieber foi aconselhado a ficar o mais longe possível do caso envolvendo Diddy

Parece que Justin Bieber está atento a tudo que está rolando envolvendo o seu nome e Diddy, mas acabou sendo aconselhado sobre o que fazer neste caso.

De acordo com uma fonte do US Weekly, Bieber, que se tornou pai recentemente, não quer nada e não tem nada a ver com Diddy. Além disso, teria sido aconselhado a permanecer o mais longe possível de qualquer coisa relacionada ao rapper, que está preso desde 16 de setembro com mais de 100 acusações.

Vale pontuar que Diddy está sendo acusado de estupro, abuso, extorsão, coerção, tráfico sexual e transporte para prostituição.

Nos últimos dias, um ex-segurança revelou durante uma entrevista que Diddy teria abusado sexualmente de Usher. Em seu relato, ele contou que o cantor precisou ser hospitalizado após o ocorrido.