Renata Del Bianco, ex-Chiquitita dos anos 90, lamenta assassinato dos tios: Uma brutalidade sem tamanho

Renata Del Bianco, a vivi da novela Chiquititas da década de 1990, desabafou sobre a morte do tio e tia, Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos de idade, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos de idade, que foram brutalmente assassinatos a facadas, na última terça-feira dia 8, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Os idosos assassinados eram sogros do prefeito e proprietários do Hotel Duarte há mais de 30 anos. O crime ocorreu dentro do hotel, onde também residiam. Segundo as investigações da Polícia Civil, o caso é tratado como um ato premeditado.

Após o assassinato do casal, o hotel foi revirado, teve pertences roubados e os dois cães da família foram mortos. Um homem de 38 anos de idade e uma mulher de 36 anos de idade foram detidos sob acusações de duplo homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, e crime ambiental, pela morte dos cães.

A atriz usou as redes sociais para falar sobre a perda dos entes queridos:

Estamos desolados. Eles não mereciam. Eram pessoas incríveis. Dois idosos, doentinhos, tão frágeis? E os animais ainda. Foi uma brutalidade sem tamanho.

Ainda através do seu perfil, Renata expressou sua gratidão pelo apoio dos seguidores:

Quero agradecer pelas mensagens de conforto neste momento tão difícil. Meu coração está em Cachoeiro de Itapemirim, onde meus pais estão. Eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho, e os animais.

Aos 39 anos de idade, ela reside em São Paulo com os filhos Arthur, de dois meses, e Aurora, de seis anos de idade. Cacilda, a vítima, é irmã da mãe de Renata.