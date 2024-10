Tiago Leifert é o alvo do SBT para suas transmissões esportivas

Fonte segura: Tiago Leifert é um nome que o SBT tem grande simpatia e enorme interesse para liderar as suas transmissões esportivas.

Entre os fatores principais, por ser alguém bastante conhecido no meio e que, mesmo desaparecido do vídeo desde a saída da Globo em 2021, soube conservar em alta os seus índices de identificação com o telespectador.

Considere-se ainda que, mesmo quando se viu obrigado a se afastar da televisão e por razões que não fez questão de esconder, isso aconteceu em um momento muito bom da sua carreira.

Ao mesmo tempo, ele também poderá oferecer aquilo que a direção do SBT deseja e vem buscando, que é a possibilidade de poder conversar com públicos bem diferentes, especialmente os mais jovens.

E, some-se a isso, o livre trânsito que o Tiago tem com o mercado comercial.

Por sua vez, também para o caso dele, a ocasião pode ser bem especial, como a de voltar em uma grande TV e possibilidades de poder fazer competições na altura da Champions League e Sul-Americana. Além de outras que possam vir a ser adquiridas pela frente.

Uma coisa é certa: antes de convencido, ele já está disposto a voltar.

Vale acompanhar a evolução deste assunto, além de outros, como o momento em que se tornará oficial, como e quando, acontecerá a saída de Cleber Machado para a Record.

Análise

Não chega a ser uma certeza ainda, mas existem estudos para que o SBT passe a apresentar um programa esportivo na hora do almoço.

Entre as dúvidas, se antes ou depois do “Chega Mais Notícias”.

Novo pacote

Em se tratando do SBT, o que já se dá como certeza é uma outra temporada de mudanças na sua grade de programação, possivelmente após o segundo turno das eleições.

Este, pelo menos, é o desejo e de forma muito especial na faixa da noite. “Chaves” já está em processo de aquecimento.

Liquidificador

TV e política... Política e TV..., às vezes tem essa mistura. Ontem, no caso, aconteceu a esperada reunião do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura.

Foi a primeira depois que o governador Tarcísio de Freitas descontingenciou as verbas e, por isso, vários programas tiveram extintas as suas produções.

Tá voltando

Nivaldo Prieto, narrador esportivo dos bons, passou por duas internações, praticamente seguidas no Hospital do Coração, em São Paulo, para cuidar de um probleminha cardíaco.

Mas já está inteiro, em casa e em forma, para as transmissões das semifinais da Sul-Americana e Libertadores no Paramount+.

Filme da Gloria

Dona Déa, mãe do saudoso Paulo Gustavo e atração fixa do “Domingão” na Globo, fará uma participação especial em “Sexa”, filme protagonizado e dirigido por Gloria Pires.

Os trabalhos já foram iniciados no Rio, com Rosamaria Murtinho também confirmada no elenco.

Novo endereço

Renato Aragão, por praticamente todo tempo, sempre foi uma das principais atrações do “Criança Esperança”, da Globo. Só que isso até uns dez anos atrás.

O interessante é que o eterno Didi acaba de confirmar presença no próximo “Teleton”, do SBT, dia 9 de novembro, com uma participação das mais especiais.

Problema

O pacote do futebol da Record, até o ano passado, contemplava também a transmissão no digital, com Silvio Luiz, Carioca e Bola.

Há uma grande questão em torno da continuidade deste produto: quem poderia substituir o Silvio? Márcio Canuto já foi ventilado, mas nada certo.

Separação

O “Jornal da Band”, na próxima segunda-feira, terá apresentadores diferentes, ainda não definidos, em função das ausências dos seus titulares, Adriana Araújo e Eduardo Oinegue.

Enquanto ela mediará o debate de Belo Horizonte, ele fará o mesmo com os candidatos de São Paulo.

Desagradável

Quando uma novela não vai bem e não atinge os números esperados, caso de “Mania de Você” na Globo, sempre se instala um “caça às bruxas”. A busca, “o culpa de quem”, é sempre implacável.

A da vez está toda na conta da Gabz.

Cinema

Carolina Dieckmann fará a protagonista do longa “(Des)controle”, que começa a ser rodado, agora em novembro, no Rio, com direção de Rosane Svartman.

É a história de Kátia Klein, escritora, que vive uma crise criativa e se entrega ao alcoolismo, sem perceber.

Carolina também é um nome falado para o remake de “Vale Tudo”.

Bate – Rebate

· Com direção de Ernesto Piccolo, Maitê Proença e Debora Olivieri estreiam nesta sexta-feira a comédia “Duas Irmãs & Um Casamento” no Teatro Clara Nunes, Rio de Janeiro...

· ... A temporada vai até 24 de novembro.

· A turca "Força de Mulher", exibida pela Record, conquistou seu melhor desempenho do ano em São Paulo, terça-feira...

· ... Foram 8,7 pontos de média e 13,7% de participação, com pico de 9,9 pontos.

· Neto, comentarista, teve proposta, mas não quer deixar a Band.

· Rodrigo de Aquino, especialista em felicidade e bem-estar, no próximo dia 12, lança o programa “Diálogos Contemporâneos”, no Whe Play, canal da TV Samsung...

· ... A primeira temporada, “Sobre Nós”, explora a busca pela felicidade ao abordar a dignidade humana como base para uma vida e sociedade sustentáveis.

· É bom ficar esperto porque a programação da Globo, nesta quinta, estará bem modificada por causa do futebol...

· ... Especialmente na faixa da noite, por causa de Brasil e Chile pelas eliminatórias, a partir das 20h50.

· Chrigor, Netinho de Paula e Marcio Art gravam hoje, no Espaço Unimed, o DVD “Samba 90 graus”.

· Adriana Colin é a convidada de Daniela Albuquerque no "Sensacional" desta quinta-feira, às 22h30 na Rede TV!.

C´est fini

Os números colocam certa dúvida se existe ou poderá existir audiência para todo mundo, mas, com certeza, o mercado, em se tratando de TVs de jornalismo, ficará ainda mais aquecido agora em novembro.

Além da CNBC, estão confirmadas as chegadas do CNN Money e do canal do UOL.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!