Entenda o motivo de Fabiana Justus não ter citado doador de medula em seu discurso de aniversário

Fabiana Justus que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda desde janeiro desse ano e passou por um transplante em março, celebrou seus 38 anos de idade com uma grande festa. A comemoração, contou com um discurso, onde ela fez alguns agradecimentos.

Nesta quarta-feira dia 9, a filha mais velha de Roberto Justus foi questionada por um seguidor nas redes sociais, sobre o porquê de não ter mencionado seu doador de medula durante o momento de gratidão.

Através de uma caixinha de perguntas no Instagram, esclareceu:

O meu doador eu só vou poder conhecer com um ano e meio do transplante. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele, e peço que Deus o proteja. No vídeo, também falei dele, o quanto eu sou grata. E um dia, se Deus quiser, vou poder agradecê-lo pessoalmente. No discurso da festa, eu agradeci às pessoas que estavam lá ouvindo.

A influenciadora que anunciou dia 28 de julho que está em remissão do câncer, também celebrou 6 meses desde a pega da medula óssea, um termo que se refere ao funcionamento do tecido após o transplante. Fabi tem festejado cada mês desde a cirurgia.