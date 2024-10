Tema da casa, participantes em dupla... Confira as novidades do BBB25

A casa mais vigiada do Brasil vai voltar para animar a programação da TV Globo. A partir de janeiro de 2025, o BBB25 estreia nas telinhas de todo o país, com a mansão decorada seguindo o tema Fábrica de Sonhos.

No comunicado enviado à imprensa pela assessoria do reality, o estilo de misturar camarotes e pipocas no confinamento continua. Mas com uma novidade, todos vão entrar com uma pessoa próxima:

Entre as duplas, uma fórmula que o público já conhece bem: Pipocas e Camarotes estão confirmados na próxima edição. Todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla.

Buscando voltar aos maiores números das temporadas, dinâmicas já tradicionais do programa vão ganhar mais participação do público. Entre os quadros do BBB citados estão: Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha. Mesmo afirmando que os telespectadores vão ter mais envolvimento, maiores detalhes de como isso vai rolar não foram dados.

Indo para mais um ano, Tadeu Schmidt terá que trabalhar com um novo diretor geral do reality show. A partir de 2025, o responsável pelo BBB não será mais Boninho, mas sim Rodrigo Dourado.