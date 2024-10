Nana Caymmi tem estado de saúde atualizado: Segue internada

Sem grandes melhoras... Nesta terça-feira, dia 9, a assessoria de imprensa do hospital onde Nana Caymmi está internada atualizou o estado de saúde da cantora. Ela foi à Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, por conta de uma infecção urinária em agosto. A equipe do hospital não deu maiores detalhes sobre a situação dela.

Nana segue internada.

Vale lembrar que Caymmi está passando por questões de saúde desde o meio do ano, quando em 26 de julho foi internada. Durante o período no hospital ela passou por um procedimento para colocação de um marcapasso. Em setembro, foi encaminhada outra vez à clínica por uma infecção urinária.