Em Mauá, o Grande ABC. A Casa dos Autonomistas. O tombamento de uma procissão. Ribeirão Pires presente. Gama e uma semana em São Caetano. Um projeto de ruas.

Degraus vermelhos. Duro cimento queimado, liso, frio e úmido. A velha casa não está só à sombra de sua aparição. A rua, essa ainda está, mas não a mesma. Me parece outra. A casa também talvez esteja escondida sob a outra.

Edson Bueno de Camargo - Poeta eterno de Mauá

UMA CASA, UM TESOURO

A casa onde se reuniam os autonomistas de Mauá, sede da “Folha de Mauá”, está fechada. Correu o risco de ser vendida. Ela pertence à Municipalidade. Foi salva graças a movimento popular liderado por Edson Bueno de Camargo. Tombada pelo patrimônio municipal há quatro anos, está em estudo para ser restaurada.

Cecília Camargo - Promotora do encontro dos memorialistas em Mauá

SÃO BERNARDO

O ano passado conseguimos que a Procissão dos Carroceiros fosse declarada patrimônio imaterial da cidade, graças à documentação reunida e os vários depoimentos recolhidos sobre a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.

Hilda Breda, presidente da AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo

RIBEIRÃO PIRES

Em 2010, Ribeirão Pires criou sua Associação Pró-Memória. A entidade, independente, reuniu fotografias, identificou imagens e formou várias encadernações. Com a perda da maioria dos seus membros, a Pró-Memória de Ribeirão Pires foi dissolvida, mas deixou um legado.

Temos em Ribeirão Pires a SE Olaria, que está criando o Museu do Tijolo, já com 300 exemplares – lembrando que a cidade teve uma economia forte em torno das suas olarias.

Recentemente, o Olaria gravou o seu hino, composto por Roberto Bottacin, agora atualizado por nós, musicado e gravado pelo violonista Robson Miguel.

Pedro Cordeiro - Ribeirão Pires

SÃO CAETANO

O GAMA – Grupo de Amigos do Movimento Autonomista de São Caetano - está organizando o programa comemorativo aos 76 anos da autonomia de São Caetano, uma semana anual aprovada por lei e que vai de 18 a 24 de outubro.

O programa terá apresentação de orquestra, execução do Hino da Autonomia, concurso de trabalhos pelos alunos, participação das Fundações das Artes e Pró-Memória.

Um sonho nosso é realizar um painel com a participação das várias cidades do Grande ABC para que exponham seus projetos voltados à construção da Memória.

Humberto Pastore - Vice-presidente do GAMA

NOTA – Quando do encontro dos memorialistas em Mauá, São Caetano idealizava sua programação deste mês de outubro, comemorativa ao aniversário da autonomia local.

Semana passada, o GAMA confirmou a abertura da Semana da Autonomia de São Caetano para o dia 18 de outubro, com o seminário “Narrativas Reveladas, Memória Autonomista do ABC”. Será à tarde, no auditório 1 do campus Conceição da USCS.

O seminário terá a mediação da historiadora Cristina Toledo de Carvalho e a participação de Vanderlei Retondo e Elias Pereira da Silva, que discorrerão, respectivamente, sobre os movimentos de autonomia havidos em Utinga e Paranapiacaba, distritos de Santo André.

A tarde de estudos será concluída com conferência do professor José de Souza Martins: “O lado oculto da história da autonomia dos municípios do Grande ABC”.

NOSSAS RUAS

O projeto “Nossas Ruas” pretende ser um repositório da história do Município de Mauá por meio das origens dos nomes dos seus logradouros públicos.

Fontes: projetos de lei que passam pela Câmara de Mauá, Câmara Municipal de Santo André e de São Bernardo, por conta dos processos de emancipação dos municípios.

A pesquisa está aberta, ainda não finalizada, e as informações descobertas são tornadas públicas por meio do site da Câmara e suas outras plataformas.

Jorge Santiago - Mauá

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de outubro de 1994 – Edição 8827

ECONOMIA & EMPRESAS – Diário divulgava pesquisa salarial de executivos.

O antigo IMES, hoje USCS, pesquisava 26 cargos em 42 empresas da região e Grande São Paulo. O estudo considerava salários e benefícios.

O maior salário computado 30 anos atrás era o de um diretor-presidente, que ganhava 13.436,41 reais em média; uma secretária executiva bilingue recebia 1.287,41 reais; e um vigia, 534,33 reais.

EM 10 DE OUTUBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): esteve entre nós o nosso amigo Albino Gonçalves Moreira, aqui proprietário e que há tempos se acha nessa capital em tratamento de sua saúde.

Madrid, 7. Os toureiros preparam um grande comício de protesto contra a supressão das corridas de domingo.

1969 - Falece o chefe da Seção de Administração da Câmara Municipal de São Bernardo, José Monteiro de Brito Netto.

1979 – Guido Fidelis, de Santo André, estava lançando o livro “Lei de Segurança Nacional e Censura” (Ed. Sugestões Literárias).

Dominguinhos fazia o show “Tenho Sede”, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.

Cantora Joelma, residente em São Bernardo, estreava programa na Rádio Diário.

HOJE

Dia Mundial da Saúde Mental

Dia do Lions Internacional

Dia da Luta da Mulher Contra a Violência: data criada em 1980

Dia Mundial Contra a Pena de Morte.

São Paulino de York

10 de outubro

Monge beneditino formado em Roma. Missionário, viajou para a Inglaterra. Converteu o rei Edwin. Faleceu na Inglaterra no ano 644.

Ilustração: Instituto Plinio Corrêa de Oliveira (divulgação)