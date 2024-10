Simony comemora um ano da remissão do câncer: Bênção que não passa despercebida

Simony é só gratidão e alegria! Nesta terça-feira, dia 8, a cantora usou as suas redes sociais para comemorar um ano da remissão do câncer. Aos 48 anos de idade, a artista foi diagnosticada com a doença em 2022.

A gratidão que sinto por ter chegado até aqui é imensa. Estar em remissão há um ano é uma bênção que não passa despercebida. Cada exame repetido, cada etapa concluída, me lembra da força invisível que sustenta meu caminho. A imunoterapia, que tem sido uma aliada preciosa, reforça essa jornada de cura.

De acordo com Simony, no mês de novembro ela irá realizar novos exames e, assim será por mais alguns anos:

Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa.

No final, a cantora falou como gostaria que continuasse sua jornada:

Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la. Essa fé é o que me guia, me faz seguir em frente um dia de cada vez, com a certeza de que cada passo, por mais desafiador, é parte de um plano maior. Que essa jornada continue a ser marcada por gratidão, fé e a certeza de que a cura está sendo finalizada, um dia após o outro.