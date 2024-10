Após filho receber alta hospitalar, Thayse Teixeira faz desabafo: Não imaginávamos a gravidade do estado de saúde

Thayse Teixeira revelou nos Stories do Instagram que passou por um grande susto após seu filho recém-nascido apresentar febre alta e precisar ser internado na UTI com o diagnóstico de bronquiolite. Após Leozinho receber alta, a famosa abriu o coração nas redes sociais e desabafou sobre a preocupação que sentiu enquanto acompanhava o pequeno, de apenas um mês de vida, no hospital.

Tudo começou em 2 de outubro de 2024, Leozinho teve febre de quase 39º e o levamos à pediatra dele para ver do que se tratava. Aqui [mostrando imagem de termômetro marcando 38º] tinha baixado um pouco, mas não ficava menos que isso. Até que a pediatra suspeitou de bronquiolite e eu já saí ali daquele lugar desesperada. Saímos da pediatra e quando chegamos em casa decidimos levar ao hospital só no dia seguinte, pois não imaginávamos a gravidade do estado de saúde de Leozinho, começa relatando.

Em áudios enviados à influenciadora, a médica explicou que ele estava no primeiro dia de bronquiolite e acabaria piorando. Um bebê de apenas um mês de vida apresentando febre, gemidos e cansaço para respirar é grave e o perigo seria piorar o quadro e ter uma parada respiratória. Por conta disso, seria necessário ir imediatamente ao hospital para realizar os exames e tratamento. Seria necessário identificar a infecção, pois havia a possibilidade de não ser bronquiolite.

Nesse momento, eu desci as escadas de quatro em quatro graus de uma vez gritando por Léo e fomos direto para o hospital. Eu não conseguia pensar em mais nada porque aquela notícia fez meu mundo desabar, apesar de saber que Deus geraria algo em mim diante de todo esse cenário, escreveu Thayse.

Em seguida, mostrou a imagem do resultado de um exame médico indicando que foi detectado o Rinovírus, considerado causador da maioria dos casos de resfriado comum e que também pode causar bronquiolite.

- Graças a Deus... Como essa mulher passou apertado, viu? Da madrugada de terça para quarta e até hoje, dia que Léo teve alta, vocês não têm ideia... Eu não estava em mim. Não lembrava mais de nada, não queria saber de nada as não ser do que de fato ele tinha. Quando foi diagnosticado, a única coisa que eu queria era resolver, saber como ia ser, já queria saber o dia da alta, declarou ela.

A famosa contou que ficou desesperada ao enfrentar problemas com o plano de saúde enquanto buscava um bom hospital para realizar a bateria completa exames completa e ter a assistência necessária.

- Exame vai, exame vem. Ele fez raio-x, entrei com ele na sala, tive que colocar colete. Tudo que você imaginar. Eu fiquei 48 horas com os olhos abertos, nunca tinha feito isso na vida. Parecia que tinha jogado terra misturado com sal nos meus olhos, não conseguia piscar, meu olho estava ficando duro. Mandei até mensagem para meu amigo oftalmo, ele passou um colírio. Passei a madrugada toda mandando mensagem para a corretora do convênio.

Ela e o marido, Leonardo Meireles, pensaram em trocar de hospital, mas também enfrentaram dificuldades na transferência e havia a correria para fazer os exames. Thayse então mostrou o pequeno indo de maca e com máscara de oxigênio na ambulância para ser levado a outra unidade de saúde. Tive que ir na parte da frente porque o carro balança muito e a enfermeira não deixou por conta da cesárea, escreveu a influenciadora.

A famosa descreveu a preocupação e dor no coração que sentia enquanto acompanhava o filho.

- Nossa, como foi dolorido. Leo todo o tempo me dando força, muito confiante, é impressionante a garra e a força que meu marido tem. Precisa ser desse jeito, tem que ter esse equilíbrio, imagina um louco descontrolado, ansioso do meu lado, não ia funcionar. Quando a gente chegou no outro hospital, fiquei meio assustada, olhei para a estrutura, disse: Meu filho vai ficar aqui? Não é possível. Teve uma pediatra que disse: Fica calma que a equipe aqui é muito boa e seu filho nesse momento não precisa de estrutura física, ele precisa de tratamento e aqui vaie star bem cuidado e assistido. Lá, de fato, ele foi super bem atendido, já foi sendo encaminhado diretamente para a UTI, a equipe super competente. Madrugadas e noites e dias no hospital.