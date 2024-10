Angelina Jolie é vista saindo de galeria de arte com rapper

Angelina Jolie e Akala estão sendo apontados como um possível casal. A atriz, que não assumiu nenhum relacionamento e permaneceu solteira desde o seu divórcio com Brad Pitt, em 2016, e o rapper estão sendo vistos juntos várias vezes, aumentando as suspeitas e os rumores.

Agora, os dois foram vistos saindo do mesmo local, o Atelier Jolie, uma galeria de arte fundada pela atriz. Na foto, que foi feita no dia 29 de setembro, mas divulgada somente na última segunda-feira, dia 7, Angelina aparece com um look todo branco no fundo, acompanhada de seu filho mais velho, Pax Jolie-Pitt. Já Akala está mais para frente da foto.

Além de rapper, Akala, cujo nome de batismo é Kingslee James McLean Daley, é ativista, jornalista e escritor. Vale lembrar que os dois já foram vistos no Festival de Cinema de Nova York, na première do filme Maria, que será estrelado por Jolie. Mas não foram somente essas vezes que eles foram vistos juntos, já que os rumores surgiram no Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu entre agosto e setembro, quando ela foi vista acompanhada de Akala mais de uma vez.