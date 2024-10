PAT de Ribeirão realiza seleção para estágio de teleatendimento

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) da Prefeitura de Ribeirão Pires abriu 150 vagas de estágio para o cargo de teleatendimento. A seleção ocorrerá hoje, em dois horários, das 10h ao meio-dia e das 14h às 16h. Os interessados devem possuir ensino médio incompleto. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo Sine Fácil, do Serviço Nacional de Empregos, ou presencialmente no PAT.

A função exige que os operadores localizem clientes por meio de sistema, realizem cobranças ativas, alimentem e atualizem informações no sistema operacional, além de preencher eventuais planilhas.

O PAT de Ribeirão Pires está localizado à Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (11) 4824-4282. O PAT oferece outras vagas de trabalho na cidade.