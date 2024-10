O vôlei andreense. Formado por andreenses. Berço nacional. Memória recuperada.

MENSAGEM

Temos duas poupanças ao longo da vida: o dinheiro guardado para a nossa subsistência e o que fizemos lá atrás. Pais, incentivem seus filhos a fazer esporte pelo menos três vezes por semana. Comprem uma bicicleta para eles. Façam caminhadas. Os estimulem a cuidar desta poupança da vida..

Professor Élcio Cattaruzzi

Do livro sobre a história do vôlei andreense falou à Memória o nosso entrevistado desta semana, Élcio Cattaruzzi, o primeiro grande 7 do vôlei, verdadeiramente o padrinho de capitão William Carvalho da Silva.

Fala, professor Cattaruzzi:

Dentro da Randi, uma fábrica de cobertores no começo da Avenida Artur de Queirós, tinha uma quadra de saibro. Ali a gente treinava em terra.

Depois jogamos no Aramaçan, na São Justo (uma estamparia que fabricava peças para automóveis e que ficava atrás da churrascaria Rosas.

Vimos nascer Montanaro, Xandó, William. Brunoro era o técnico. O Ginásio Pedro Dell’Antonia vivia lotado. Lotamos o ginásio do Ibirapuera.

Antes, nos anos 60, o vôlei de Santo André tinha um único jogador de fora, o Renato, irmão do Valderbi Romani, o técnico da seleção masculina na Olímpiada de Munique em 1972.

Em 1964, Santo André havia se sagrado campeão de voleibol masculino. Nos anos seguintes conquistou outros campeonatos: Paulista, Brasileiro, Centro-Sul Brasileiro e Jogos Abertos do Interior.

Santos, Paulistano e Pinheiros eram os nossos grandes adversários.

NO AR

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Décio Cattaruzzi

1964, JAI EM SÃO CAETANO. Milton, diretor de esportes (o primeiro em pé à esquerda), Valderbi Romani (o técnico), Elói, Décio, Moreno, Dema, Gilson, Arnaldo, prefeito Fioravante Zampol e Richard Nassif; agachados: Jimmy, Flávio, Lázaro, Ari, Ivonildo e Paulo

1968/1969. Richard Nassif, Milton, Ari, (14), Décio Cattaruzzi e Lázaro; agachados: Jimmy, Orlando, Flávio, Antonio Carlos Moreno e Gui

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 8 de outubro de 1994 – Edição 8826

MANCHETE – Duílio e Luizinho, dois recordistas de votos. Os dois candidatos andreenses eram os mais votados de seus partidos no Estado.

ANOS FHC – Um governo odara.

Juscelino era o presidente bossa-nova. Fernando Henrique vai ser o presidente novo-baiano. Ele cita Caetano e prepara um governo onde vai ser tudo joia rara.

Artigo: Paola Porto

MÚSICA – Sinfônica e Coral de de Santo André gravam CD em templo da Igreja Luterana sob a regência de Flavio Florence.

Reportagem: Danilo Angrimani

NOTA – Paola e Danilo, colegas de redação, amigos de longa data. Foi Danilo quem trouxe Paola para o Diário.

EM 8 DE OUTUBRO DE...

1904 – Anúncio: vendem-se sítios na Penha e em São Bernardo.

Cangaceiros assaltavam o Engenho do Olho d’água, em Itambé (Pernambuco).

Roma, 1. Os campos de Taranto estão alagados pelas águas das chuvas. As vinhas estão grandemente prejudicadas.

Jornal escrito em língua italiana aparece na Bahia: L’Itália.

1939 - Funcionários da Prefeitura de Santo André realizavam piquenique em Eldorado.

1969 - Chrysler do Brasil, com fábrica em São Bernardo, apresentava o automóvel Dodge Dart.

Regulamentada a profissão de jornalista.

1982 – Arquiteta Loli Gagliardi ingressava na Prefeitura de Diadema; hoje completa 42 anos de casa. A memória contemporânea da cidade muito deve a ela, amiga desta página Memória.

Crédito das fotos 3 e 4 – Álbum pessoal

LOLI EM DOIS TEMPOS. A jovem arquiteta e hoje: no currículo, o estudo, a legislação e a preservação dos bens histórico-culturais de Diadema

HOJE

Dia do Químico do ABC. Lembra que em 8 de outubro de 1938 foi fundado o Sindicato dos Químicos do ABC com abrangência sobre toda a região

Dia do Nordestino

Dia do Nascituro

Dia Nacional do Direito à Vida

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Goiás, hoje é o aniversário de Aurilândia, Campinorte, Edéia, Guapó, Heitoraí e Petrolina de Goiás.

No Paraná, Céu Azul e Tupãssi.

Na Paraíba, Conceição e São João do Rio do Peixe (PB).

Em Tocantins, Itaporã do Tocantins e Pindorama do Tocantins.

E mais: Dores do Indaiá (MG) e Pacatuba (CE).

Thais de Alexandria

8 de outubro

Viveu no Egito romano, no século IV.

Ilustração: redes sociais