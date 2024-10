Mãe de Whitney Houston, Cissy Houston, morre aos 91 anos de idade

Que tristeza! Mãe de Whitney Houston, a artista Cissy Houston, morreu nesta segunda-feira, dia 07. A cantora gospel que sofria com a doença Alzheimer, foi encontrada sem vida em seu apartamento em Nova Jersey, Estados Unidos.

Nora da vencedora de dois prêmios Grammy, Pat Houston, contou à revista People sobre a perda:

- Nossos corações estão preenchidos com dor e tristeza. Perdemos a matriarca da nossa família. A Mãe Cissy foi uma figura forte e imponente em nossas vidas. Uma mulher de profunda fé e convicção, que se preocupava muito com a família, o ministério e a comunidade. Sua carreira de mais de sete décadas na música e no entretenimento permanecerá em primeiro plano em nossos corações.

Cissy Houston iniciou sua carreira em 1938 como cantora gospel e, chegou a produzir colaborações com Elvis Presley, Aretha Franklin, Chaka Khan, Jimi Hendrix, Roy Hamilton e Beyoncé.