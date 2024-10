Rafaella Santos faz homenagem de aniversário para Mavie: Amo você além de quaisquer palavras!

Rafaella Santos faz parte do time das famosas que são titias babonas. A irmã de Neymar Jr. tem três sobrinhos: Davi Lucca, Mavie e Helena. Sempre se derretendo os pequenos, a famosa adora compartilhar registros de momentos em família nas redes sociais e declarar seu amor pelo trio. Quando Mavie completou um aninho de vida, a filha de Neymar com Bruna Biancardi ganhou uma homenagem da tia.

Nos Stories do Instagram, Rafaella deixou uma mensagem super carinhosa para a menininha. Encantando os seguidores com as belas palavras, ela escreveu:

Feliz aniversário, Princesinha! Que a vida continue sorrindo para você e que o seu futuro seja sempre regado de saúde e alegria. Tenho certeza que seu dia foi repleto de sorrisos, abraços apertados e momentos memoráveis.

E ainda completou:

Amo você além de quaisquer palavras!