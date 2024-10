Guto Volpi é reeleito, agora para 4 anos de mandato em Ribeirão Pires

Atual prefeito, Guto Volpi (PL) vai continuar na cadeira para um mandato de quatro anos a partir de 2025. O liberal, ao lado de Rubens Fernandes, o Rubão (Republicanos), que completa a chapa como vice, contrariou previsões de pesquisas e obteve 46,72% dos votos válidos, ou seja, 28.909 eleitores, superando Gabriel Roncon (Progressistas), que ficou na segunda posição com 43,90% (27.164 votos). Na cidade, não há segundo turno devido ao fato de a população ser inferior a 200 mil habitantes – são 118.877 moradores, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O ex-vereador Renato Foresto (PT) somou 6,35% dos votos, em terceiro, seguido pelo advogado Renato Abílio (Novo), que alcançou 3,03%.

Segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, 12 dias antes da eleição, o oposicionista Gabriel Roncon (Progressistas) havia assumido a dianteira na corrida para o Executivo, com 44,1% das intenções de voto – 10,2 pontos percentuais a mais do que havia sido apurado em julho –, contra 40,2% de menções para Guto Volpi (PL). Os números, porém, indicavam empate técnico, já que a margem de erro era de 4,3 pontos percentuais.

CASSAÇÃO

Guto Volpi tomou posse no mandato atual no dia 9 de janeiro de 2023. Ele venceu a eleição suplementar realizada no dia 11 de dezembro de 2022, com 38,54% dos votos (20.529), à frente justamente de Roncon, então no Cidadania, que obteve 31,7%, e de Amigão D’Orto, que concorreu pelo PSB e teve 26,7%.

A eleição suplementar teve que ser realizada após os diplomas de prefeito e vice (Clóvis Volpi, pai de Guto,e Amigão, respectivamente) terem sido cassados por decisão do desembargador Paulo Galizia, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), em julho de 2021, por reconhecer inelegibilidade baseada na reprovação das contas de outro mandato de Volpi, entre os anos de 2009 e 2012.

Por conta dessa cassação, Guto Volpi já havia assumido, em setembro de 2021, a chefia do Executivo como interino, por ser presidente da Câmara dos Vereadores na época.

DEFERIDO

O MPF (Ministério Público Federal), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo, manifestou-se favoravelmente à regularidade da candidatura à reeleição de Volpi no dia 30 de setembro. A coligação encabeçada por Roncon entrou com ação na tentativa de tirar o nome do atual prefeito das urnas, alegando que, se Guto vencesse, seria o terceiro mandato dentro de núcleo familiar do candidato. A decisão resultou no registro de candidatura de Guto Volpi como deferido, mas com recurso.

APURAÇÃO

Por voltas das 20h de ontem, quando o site do TSE ainda apontava 22,52% das seções totalizadas, mesmo com Roncon na dianteira, com 45,52% dos votos válidos, contra 44,70% de Guto, correligionários do candidato do PL já comemoravam a vitória. Em cima de um carro de som em um posto de gasolina, Guto pedia o jingle de sua campanha: “É nós de novo”, comemorava.