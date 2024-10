Petista Jair Meneguelli lamenta falta de acordo com Psol em São Caetano

O prefeiturável Jair Meneguelli, do PT, lamentou a falta de união da esquerda em São Caetano. O grupo tem duas candidaturas na briga pelo Palácio da Cerâmica, sendo uma a petista, que ela encabeça, e a outra do Professor Rafinha, do Psol. Em entrevista ao Diário, o ex-deputado federal afirmou que seu partido buscou acordo com os socialistas, que não aceitaram conversar. Ele teme que a divisão possa enfraquecer ambas campanhas, já que, neste cenário, uma “roubaria” votos da outra.

“Claro que pode impactar, sim (uma candidatura do Psol). Eu tentei buscar uma unidade da esquerda, mas, lamentavelmente, não foi possível. O Psol sequer aceitou conversar para que formássemos uma chapa. Infelizmente, não conseguimos essa união, o que seria muito melhor, como está acontecendo em tantas outras cidades, principalmente aqui no Grande ABC”, citou o candidato. Pesquisas mostram petistas na briga pelo Executivo na região. Em São Bernardo, Luiz Fernando disputa uma vaga no segundo turno, assim como Bete Siraque, em Santo André, Marcelo Oliveira, em Mauá, e José de Filippi Júnior, em Diadema.

Mesmo com a tradição conservadora de São Caetano, a divisão entre PT e Psol já era esperada desde o início do ano. Durante as tratativas que antecederam os anúncios dos pré-candidatos, o Diário apurou que os partidos chegaram a conversar sobre uma possível aliança, mas nenhuma das partes queria abrir mão de indicar o candidato a prefeito. Cabe ressaltar que o PT nunca foi protagonista na disputa pela Prefeitura de São Caetano, cidade considerada uma das mais conservadoras da região e cujo grupo liderado por Tortorello (morto em 2004) ainda domina a cena política no município.

Deputado federal por dois mandatos (1995-1999 e 1999-2003), ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e um dos fundadores da CUT (Central Única dos Trabalhadores) – que presidiu por 11 anos, de 1983 a 1994 –, Jair Meneguelli voltou à cena político-eleitoral de São Caetano como candidato do PT à Prefeitura no pleito de 2024. Esta não será a primeira vez que ele tentará chegar ao Palácio da Cerâmica, já que na eleição de 2000 entrou na corrida ao Paço, vencida por Luiz Olinto Tortorello, que disputava a reeleição e obteve 63.509 votos, equivalentes a 78,21% dos válidos.

VOTAÇÃO

O candidato Jair Meneguelli foi o primeiro entre os candidatos ao pleito a votar em São Caetano. O ex-deputado federal foi às urnas por volta das 9h deste domingo (6), na EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Arquiteto Oscar Niemeyer, no bairro Osvaldo Cruz, confiante em relação a uma virada na corrida ao Palácio da Cerâmica. “Ninguém entra na eleição para perder”, disse o candidato antes de votar. “Tenho muita experiência. Acho que nenhum dos outros candidatos têm o mesmo currículo que eu. Apresentamos nossas propostas, e agora, mais uma vez, é esperar até às cinco horas da tarde”.