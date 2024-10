Palavra do Leitor - 2 de outubro de 2024

Basf – 1

‘Basf põe à venda fábrica de tintas Suvinil e Glasu! de São Bernardo’ (Economia, ontem). Sem querer defender este ou aquele governo, as empresas, principalmente as multinacionais, trabalham com planejamento de longo prazo, e certamente esta decisão estava nos planos. Este é um setor que está em pleno crescimento no Brasil e estão vendendo e não encerrando as atividades.<EM>

Marcos Laerte Busoni

do Facebook

Basf – 2

A Sherwin-Williams comprou tudo. Até a tintas Coral. Provavelmente vai comprar a Glasurit também. Os idiotas metidos a políticos falam muita bobagem.Bom era o Bolsonaro, que acabou com nossa indústria e protegeu o desmatamento e os vendedores de commodities onde só eles ganham. Quem não sabe não dá palpite.

Wagner Boemer

do Facebook

Basf – 3

Mais uma empresa indo embora de São Bernardo? Já foi a Ford, a Toyota e outras... O que esse prefeito está fazendo para segurar as empresas?

Jose Soares Junior

Sorocaba

Eleição em São Bernardo

‘A cinco dias da eleição, Marcelo Lima assume liderança na corrida pelo Paço de S.Bernardo’ (Primeira Página, ontem). É o seguinte: o Orlando fez uma boa gestão, mas não dá pra votar na sobrinha dele, ela nunca administrou nada na vida.

Vitor Paulissen Silva

do Instagram

Igreja

Certa vez, o falecido cardeal Arns, seguidor da chamada teologia da libertação, escreveu uma carta a Fidel Castro, publicada na Folha de S.Paulo, chamando-o, na inicial, de caríssimo Fidel. Incrível! Um cardeal da Igreja Católica dirigir-se a um ditador, comunista e sanguinário, nesses termos. Esse cardeal foi o mentor de vários bispos de Santo André, o que contribuiu para a preponderância que o PT teve no Grande ABC durante algum tempo. Que os católicos desta região fiquem atentos às mensagens de seus prelados, pois atualmente existem padres e padres. Os comunistas costumam escamotear suas verdadeiras intenções. Como bem disse o grande papa Paulo VI: “A Igreja está passando por um misterioso processo de autodissolução”. Sede simples como as pombas, mas astutos como as serpentes.

Milton Reinaldo Sanches

Santo André

Dia dos Animais

Não sou católico, porém, tenho por eles gratidão, respeito e reconhecimento. Neste 4 de outubro, em que se comemora o Dia Mundial dos Animais, seguindo tradição da Igreja Católica de Roma, não podemos deixar de prestar nossa homenagem ecumênica a São Francisco de Assis, protetor dos animais e da natureza. E minha filha Melody, assim como muitos filhos e filhas, traz em seus sentimentos o amor a um cãozinho, Koda, que nos ensina diuturnamente que o amor de um cão, independentemente da raça, é o que a humanidade deveria ter, também, como exemplo.

Cecél Garcia

Santo André

Debates

‘Debate sobre os debates de São Paulo’ (Opinião, dia 27). O autor, Rodrigo Augusto Prando, fez um análise brilhante sobre a influência negativa do autointitulado coach, afirmando que o fenômeno “é sintoma e não causa” da situação, que trata concorrentes como inimigos! Trecho excelente foi quando equipara Marçal com Trump, Maduro e Bolsonaro, que “servem-se desse expediente corrosivo à democracia”! E cita o paradoxo da tolerância, que tem o seguinte significado: tolerar os intolerantes pode levar ao fim da tolerância (ou seja, à ditadura)! Liberdade de expressão tem que ter limites legais!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano