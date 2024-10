Protagonistas de Rensga Hits!, Alice Wegmann e Lorena Comparato, falam sobre inspirações para segunda temporada

A segunda temporada de Rensga Hits! chegou no Globoplay no dia 26 de outubro e explorará a nova trajetória de Raíssa e Gláucia, que vão ter que lidar com as diferenças para serem uma dupla de sucesso. Com o hit Detox de Macho, as duas embarcam em uma jornada.

Na coletiva de imprensa, elas comentaram sobre suas inspirações para a nova fase. Lorena Comparato, que vive a Gláucia, começou falando que sentiu medo de entrar em uma produção que tinha que cantar tanto:

- Estou muito animada com a nossa série. Acho a nossa série uma série muito especial. Quando veio esse convite, acho que a responsabilidade realmente bateu. Eu fiquei receosa, assim, porque eu nunca tinha feito uma série de canto. Eu sou atriz, eu canto desde muito cedo, desde criança, mas não profissionalmente. Então, eu fiquei com muito medo.

Por ser uma série sertaneja, elas acabam homenageando grandes nomes da música feminina e mulheres que sonham ingressar nesse meio. Ainda para Lorena, isso foi um dos motivos do receio da atuação com música:

- Eu acho que o meu receio maior era por estar homenageando mulheres e artistas tão incríveis, que têm vozes tão maravilhosas e que almejam ser grandes astros do sertanejo. E aí eu falei: Eu, com a minha voz, vou ter que homenagear essas pessoas, vou ter que estudar.

Ela também falou que foi muito importante se inspirar nas cantoras de sertanejo brasileiras:

- Foi muito importante ter como norte as nossas grandes cantoras brasileiras, que o Brasil todo conhece. Então, acho que a grande Marília Mendonça sempre foi um sol pra gente. Maiara e Maraísa, eu usei muito Maiara e Maraisa na primeira temporada, acho que em todas as temporadas. Eu acho que Lauana Prado, se a gente pegar todas essas grandes cantoras, Nayara Azevedo, elas foram muitas referências pra mim.

E embora ela tenha olhado para nomes maiores, Comparato não deixou de lado os artistas iniciantes no ramo e destacou a importância de olhar para eles:

- Mas eu também fiquei com uma referência muito grande de palco de grandes artistas pop que estrondam o mundo musical. Beyoncé, Anitta... para entender esse porte de palco que esses artistas têm. Eu acho que muito importante para mim também foi entrar em contato com artistas que não ainda têm uma fama tão gigante nacional, mas que almejam isso.

Lorena ainda exemplificou com a compositora das músicas da série, que sonha em ter esse reconhecimento na sua carreira:

- A Bibi é uma cantora que é compositora na nossa série sertaneja. E ela luta diariamente para ter essa carreira. Então, acho a Glaucia e a Raíssa do mesmo saquinho. Acho muito interessante estudar ela.

Alice Wegmann, que vive a Raíssa, concordou com a amiga e contou um pouco mais da sua relação com a música:

- Eu acho que tem uma coisa que para mim a música é a arte que mais me toca, mais me conecta, mais me emociona. Então, eu nunca tinha feito nada no audiovisual relacionado à música. Então, acho que esse convite, assim que surgiu... Eu me lembro que eu tinha que fazer um teste tocando e cantando. E isso, para mim, já estava totalmente me tirando da zona de conforto, porque eu fazia isso no meu quarto, bem quietinha, sem ninguém ver, ou cantando no chuveiro, ou fazendo esse tipo de coisa. Mas era sempre muito discreto, muito envergonhada.

Para ela foi um desafio sair do cantar no chuveiro para cantar nos estúdios:

- Foi um desafio me colocar nesse lugar, que eu me via completamente vulnerável. A sensação é que você está exposta de um jeito muito diferente que você nunca esteve. Então, acho que teve isso para todos nós, porque a gente é ator, a gente não é cantor. Mas nós somos atores que estão cantando agora, então a gente se colocou nesse desafio, disse ela, relembrando também que tem alguns nomes no elenco que são cantoras, como Laura Simões e Jeniffer Dias.

Por fim, Alice ressaltou que embora desafiador, foi muito lindo cantar as músicas da série:

- Acho que foi desafiador, com certeza. Mas acho que, sobretudo, é uma série que fala com o nosso coração... As histórias que a gente está contando são histórias muito lindas de serem musicadas, porque são muito emocionantes, tocam muito fácil o coração das pessoas, acessam muita gente. Então, a gente viu aí uma primeira temporada que pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, conseguiram assistir e se identificar, e sonharem junto com essas personagens. Então, acho que tem essa beleza que a gente conta e canta nessa série.