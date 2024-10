Em clima de romance, Xamã e Sophie Charlotte curtem dia na praia

O clima esquentou na tarde desta terça-feira, dia 1º! Xamã e Sophie Charlotte aproveitaram o dia quente para tomar um banho de mar e se bronzear na praia da Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Apaixonadíssimos, o casal trocou muitos beijos e carinhos no local.

Além dos momentos de carinho, os dois também se divertiram muito. Xamã chegou a dar aquele sorrisão para a amada.

Após um delicioso banho de mar, o casal saiu de mãos dadas da água. Vale pontuar que o relacionamento deles começou durante as gravações da novela Renascer.

E atenção aos cuidados! Xamã e Sophie mostraram que estavam atentos ao sol do Rio de Janeiro e passaram protetor. Cuidando um do outro, a atriz passou no amado e, logo depois, foi a vez do cantor cuidar da amada. Fofos!

Após o banho de mar e muito carinho, o casal ainda deu um passeio de bicicleta.