Sensação de (in)segurança

A atuação firme da PM (Polícia Militar) tem sido essencial para o combate da criminalidade no Estado. Em entrevista exclusiva ao Diário, publicada ontem, o coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante-geral da corporação, destacou que a queda no número de homicídios nos últimos 25 anos é a maior já registrada. Esses números refletem o esforço contínuo da tropa em garantir mais segurança às cidades paulistas, resultado de estratégias bem planejadas e da presença constante nas ruas. Todavia, a situação ainda está longe de ser equalizada.

Além da queda expressiva nos homicídios, outras modalidades de crime, como furtos e roubos, também apresentam redução, uma conquista relevante para os cidadãos. No entanto, apesar desses avanços, os desafios permanecem. A frequência com que esses crimes ainda ocorrem – 107 vítimas prestam queixas diariamente nos distritos policiais espalhados pelas sete cidades do Grande ABC – reforça a necessidade de aprimorar ainda mais o combate a essas práticas e fortalecer ações de prevenção.

A percepção de intranquilidade, mesmo ante a queda das estatísticas, exige uma resposta que vá além do policiamento ostensivo. A sociedade busca um equilíbrio entre a redução dos crimes e a tranquilidade no cotidiano. Nesse sentido, a Polícia Militar continua com a responsabilidade de manter a ordem e ajustar suas táticas para que os avanços registrados nas estatísticas se traduzam em maior confiança da população na segurança pública.

Para que essa confiança seja ampliada, é necessário que o poder público continue investindo em tecnologia, inteligência e capacitação contínua dos agentes. A presença de câmeras de monitoramento, uso de drones e ferramentas de análise de dados podem ser grandes aliados no enfrentamento ao crime, permitindo respostas mais ágeis e precisas. Somente com o uso dessas inovações e a ampliação do policiamento comunitário será possível não apenas reduzir os índices de criminalidade, mas também diminuir a sensação de insegurança que ainda aflige grande parte da população.