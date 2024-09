Gusttavo Lima se diz tranquilo em meio as acusações sobre lavagem de dinheiro: Jamais trocaria minha paz por dinheiro

Nesta segunda-feira, dia 30, Gusttavo Lima abriu uma live em seu Instagram para falar sobre as últimas notícias envolvendo o seu nome. Na presença de seu advogado, Cláudio Bessas, o embaixador esclareceu as acusações sobre lavagem de dinheiro através dos jogos de azar.

No início da transmissão, o sertanejo afirmou que está tranquilo e que foi surpreendido com tantas mentiras sobre o seu nome.

- Fui surpreendido por tantas mentiras, suposições, fake news. Por um lado eu estou tranquilo porque eu acredito na justiça do Brasil, de Pernambuco. Eu tenho certeza que vai acabar o mais breve possível. Eu queria bater ponto a ponto o que estão falando das investigações, desse meu suposto envolvimento, que eu não tenho conhecimento. Não trocaria minha paz por dinheiro nenhum. Estou aqui, abrindo o coração para todos os fãs, declarou ele, reforçando que está achando tudo isso um absurdo.

Em outro momento da live, Gusttavo falou sobre a venda da aeronave. Segundo ele, após um problema no avião, a venda foi desfeita.

- Foi feito o depósito na pré-compra e constataram um problema que ia deixar parado por 15 dias. O comprador não quis e foi feito um destrato.

O advogado então acrescentou:

- O avião ficou cinco meses nos Estado Unidos para ser consertado e vendido posteriormente.

- Fica difícil não ter um avião para se locomover. De tempos em tempos é trocado. O erro foi ter sido vendido para uma empresa que estava sendo investigada, completou Gusttavo.

Após cumprir sua agenda no Brasil, Gusttavo embarcou para Miami ao lado da esposa e dos dois filhos. Sobre a viagem, ele garantiu que não foi uma forma de fugir, já que ele está fazendo shows por lá.

- Jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Quando tudo isso pegou a gente de surpresa, falei para a Andressa: vamos para os Estados Unidos. Eu preciso proteger você e os meus filhos. Estou nos Estados Unidos trabalhando e tenho shows nos próximos dias aqui, ninguém fugiu aqui, não. Foragido do quê, eu não sou bandido.

O embaixador então encerrou exaltando seu trabalho:

- Os prejuízos disso aí são gigantescos. Trabalho desde os dez anos de idade e sempre fui apaixonado por música. Toda a minha fortuna eu devo a Deus e aos meus fãs, que me deram a oportunidade de aproveitar tudo isso e abraçar a minha família. São 25 anos trabalhando. Tudo que conquistei foi da minha garganta, através do meu talento. Perdi a minha irmã em 2012 e não tive condição de ir no velório da minha irmã porque estava na Europa fazendo divulgação. Se hoje eu tenho o meu patrimônio, é justo.