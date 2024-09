Marrone, da dupla com Bruno, gera polêmica após comportamento com Patrícia Abravanel: Inconveniente

Marrone, da dupla com Bruno, causou polêmica na internet após apresentar um comportamento diferente perto de Patrícia Abravanel. O cantor participou do Programa do Silvio Santos com Patrícia Abravanel, do SBT, no último domingo, dia 29, ao lado do sobrinho, Breno Ferreira.

Na dinâmica do programa, os dois disputaram o Jogo das Três Pistas, no qual tinham que acertar uma palavra através de outras palavras a ela relacionadas. Marrone foi acusado pela web de constranger a filha do Silvio Santos ao projetar o corpo para frente e se aproximar da apresentadora na hora de ouvir as charadas.

Inconveniente demais. Até a gente assistindo se sentiu mal, imagina ela nessa situação, apontou uma seguidora.

Ela ficou desconfortável, é nítido, alegou mais uma.

Noção zero, acusou outro.

Mas o comportamento deixou opiniões divididas e, enquanto uns criticavam, outros relembraram sua condição de saúde. Marrone perdeu parte da visão após um glaucoma:

Ele não deu em cima dela em momento nenhum do programa, ele não consegue ter visão periférica, e o que consegue enxergar é muito pouco, por isso estava tão perto dela, defendeu uma internauta.