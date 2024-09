Infração de trânsito leva PM de Diadema à moto furtada

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano abordaram o motorista de uma motocicleta que trafegava no sentido oposto da Rua Ayruoca, no Bairro Campanário de Diadema, durante a noite deste sábado (28). Além da infração de trânsito, após vistoria no veículo, a equipe constatou outro crime: a moto havia sido furtada.

Questionado pela PM, o condutor afirmou ter adquirido o veículo no dia anterior (27), sem saber da procedência ilícita.

A ocorrência foi apresentada no 3º Distrito Policial de Diadema e o veículo já devolvido ao verdadeiro dono.