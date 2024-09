Pamela Anderson surge sem maquiagem em festival de cinema

Pamela Anderson surpreendeu ao surgir na Espanha para divulgar o filme The Last Showgirl sem nenhuma maquiagem durante o tapete vermelho. A atriz interagiu com fãs, conversou e brincou, mas não parecia nem um pouco preocupada em mostrar a cara lavada.

Na verdade, em agosto, à revista Elle, ela contou que tomou a decisão de deixar de usar maquiagens muito pesadas para que seus fãs tivessem a oportunidade de conhecê-la de verdade. Essa ideia surgiu após a morte de sua maquiadora pessoal, Alexis Vogel, em 2019.

Ela [Alexis Vogel] era a melhor. Desde então, sem a Alexis, passei a achar melhor não usar nenhuma maquiagem. Eu noto todas essas pessoas com maquiagens pesadas e acho que faz parte de mim ir contra a onda, fazer o oposto do que todo mundo está fazendo.