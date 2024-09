Charge - 29 de setembro de 2024

A uma semana das eleições municipais, 28 (84,8%) dos 33 candidatos às prefeituras do Grande ABC foram deferidos pela Justiça Eleitoral e 2.404 (95,2%) dos 2.526 registros de candidatura à vereança nas sete cidades receberam o aval para o pleito. Os dados foram extraídos da plataforma DivulgaCand na manhã de sexta-feira e mostram ainda que cinco prefeiturávels e 89 postulantes ao Legislativo têm pendências que podem impedi-los de assumir cargos, se forem eleitos.

Em Santo André, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra, todas os candidatos majoritários foram avalizados. Em São Bernardo, duas candidaturas foram deferidas e três estão deferidas com recurso: de Alex Manente (Cidadania), Flávia Morando (União Brasil) e Luiz Fernando (PT). Essa condição ocorre quando o candidato teve o registro deferido pelo juiz eleitoral, mas uma coligação, partido ou até o Ministério Público Eleitoral não concordou com a sentença do juiz de primeira instância e recorreu, buscando o indeferimento.