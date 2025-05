Charge - 4 de maio de 2025

A Prefeitura de Santo André realizará, ao longo dos fins de semana de maio, grande força-tarefa de consultas e cirurgias com o objetivo de agilizar o atendimento à população e equilibrar a demanda em diversas especialidades. A ação começará no dia 10 de maio e ocorrerá sempre aos sábados e domingos, das 7h às 19h.

Ao todo serão ofertadas 10 mil consultas com hora marcada em especialidades como otorrinolaringologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, gastrologia, neurologia (adulto e pediátrica), cirurgia geral, cirurgia plástica, urologia, cirurgia vascular, entre outras. Os atendimentos acontecerão no Poupatempo da Saúde, no CHMSA (Centro Hospitalar Municipal de Santo André), e no CER (Centro Especializado em Reabilitação) IV.