Zezé Di Camargo se derrete completamente ao receber visita de Graciele Lacerda em estúdio

Zezé Di Camargo se derreteu completamente pela família ao receber uma visita surpresa de Graciele Lacerda no estúdio enquanto estava empenhado em gravar músicas novas na noite do último sábado, dia 28. A companheira do cantor sertanejo está grávida da primeira filha do casal, que se chamará Clara.

Nos Stories do Instagram, o artista surge todo carinhoso dando vários beijos na barriga de Graciele e conversando com a bebê.

- Clarinha, acorda. Está de noite. Clarinha..., disse Zezé brincando enquanto a amada dava risada.

Na legenda, o sertanejo escreveu:

Visita surpresa dos meus amores.