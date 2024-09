Tigre tem decisão contra o Remo na Série C no Pará

Na reta final da segunda fase da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC encara o Remo às 16h30, no Mangueirão, na busca pela vaga à Série B.

Em terceiro lugar no Grupo B, com cinco pontos, o Tigre entra no G-2 em caso de triunfo, já que o adversário é segundo colocado, com um ponto a mais. Além da zona de acesso, uma vitória deixa o time da região em condições de disputar a liderança. Já a derrota significará a eliminação. Com a vitória do líder Volta Redonda (9), por 2 a 1, sobre o eliminado Botafogo-PB (2) ontem, o Tigre precisa, no mínimo, de um empate para decidir a classificação na última rodada.

De acordo com o zagueiro Alan Santos, o elenco está abstante otimista. “Temos de falar pouco e trabalhar muito. Queremos o acesso e chegar à final. Trabalhamos com essa convicção”, afirma.

Para o técnico Ricardo Catalá, ter atletas experientes em duelo como o de hoje é essencial. “Jogadores bons jogam sob qualquer situação. Mas quanto mais bagagem tem um atleta, melhor preparado ele vai estar nessas partidas sem interferências em sua performance”, explica.