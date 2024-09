Festival cancela show de MC Ryan após agressão contra mãe de sua filha

Eita! MC Ryan se envolveu em uma baita polêmica após um vídeo dele agredindo a mãe de sua filha, Giovanna Roque, circular pela internet. As imagens foram divulgadas pelo portal LeoDias na última sexta-feira, dia 27. No mesmo dia, o festival Maringá Folia cancelou a participação do cantor no line-up, que acontecerá neste sábado, dia 28, por conta das polêmicas.

No comunicado oficial divulgado pelo Instagram do evento, eles começaram:

Na tarde desta sexta-feira, assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente.

Os organizadores do evento disseram tomaram a decisão de cancelar a apresentação do funkeiro:

Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro.

Por fim, eles afirmaram que estavam ajustando o line-up para o público ter uma melhor experiência:

Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a line-up e garantir a melhor experiência possível ao público.