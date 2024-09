Deolane Bezerra fala sobre perda de peso após prisão: - Só o filé da borboleta

Deolane Bezerra foi solta após ficar 15 dias na Colônia Penal Feminina de Buíque. A influenciadora digital foi acusada de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e práticas de jogo ilegais durante a investigação da Operação Integration. Agora, nas redes sociais, ela falou sobre seu corpo e disse ter emagrecido durante o tempo de prisão.

Gravando no espelho, Deolane mostrou as mudanças que fez no cabelo, e rindo relembrou do ocorrido:

- Nem mostrei para vocês, coloquei uns cabelões. Vou dar uma dormida porque a ex-detenta aqui está acostumada a dormir cedo. Eu fui presa... Gente, ainda vou contar tantas coisas para vocês. É que eu estou parada assim, fico olhando, lembrando de algumas coisas. Estou organizando muita coisa.

Sobre seu corpo, a advogada apontou que está mais magra e reclamou até do tamanho do seu bumbum:

- A pobre está magra. Só o filé da borboleta, até a bunda murchou, mostrou ela, brincando.