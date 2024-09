Novo processo acusa Diddy Combs de drogar mulher por quatro anos e engravidá-la

Sean Diddy Combs, também conhecido como P. Diddy, está preso e sendo acusado de tráfico sexual, conspiração por extorsão e promoção de prostituição. Agora, uma mulher da Flórida, nos Estados Unidos, entrou com um novo processo contra o rapper, onde o acusou de drogá-la e agredi-la sexualmente.

Ela ainda alega que foi procurada e intimidada recentemente pelo artista. A queixa foi apresentada no dia 27 de setembro na Suprema Corte de Nova York e revelada pela People. O nome usado foi Jane Done, e ela diz que foi abusada por quatro anos pelo empresário e tudo começou em 2020.

No documento, a vítima diz que acordou e seus pés estavam roxos e machucados e ela tinha uma marca de mordida no calcanhar.

Já em julho de 2022, ela foi forçada a ir à casa de Combs, onde ingeriu uma substância desconhecida, que mais tarde descobriu ser cetamina. Poucos meses depois ela descobriu que estava grávida e Diddy insistiu para que ela fizesse um aborto.

A mulher revelou que sofreu um aborto espontâneo e ficou sem falar com o artista ou sua equipe por três meses. No fim daquele mesmo ano, Combs voltou a ter contato com ela e a forçava a ir em viagens com ele, onde ele fazia com que ela fizesse um show para ele e a enchia de álcool e outras substâncias até que ela desmaiasse.

Tudo só teria chegado ao fim em julho de 2024, quando as primeiras polêmicas começaram a inundar a web.

Além disso, um garoto de programa, que era contratado de Diddy durante os freak offs, festas onde o rapper gravaria as cenas de sexo entre mulheres drogadas e profissionais do sexo masculinos, está trabalhando com o FBI e entregou fitas contendo alguns dos vídeos desses encontros.

Essa prova pode complicar ainda mais o caso do artista, reforçando todas as outras acusações que ele já enfrenta.