Tite quer não-auricchista na liderança de governo

A oito dias das eleições em São Caetano, o candidato governista à sucessão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD), Tite Campanella (PL), lidera a corrida ao Palácio da Cerâmica com vantagem tão confortável sobre seu principal adversário, Fabio Palacio (Podemos), que o liberal se dá ao luxo de começar a pensar na formação de seu 1º escalão. Na Câmara – que, projeta-se, terá maioria de vereadores da chapa encabeçada por Tite –, a expectativa gira em torno da escolha do presidente e do líder de governo na Casa. Comenta-se nos bastidores políticos da cidade que Tite não dará a liderança a nenhum vereador da base de Auricchio. Ocorre que, apesar de ter sido indicado pelo pessedista, o liberal quer no cargo alguém de sua inteira confiança. Assim, acredita-se que o posto será entregue a um vereador atualmente sem mandato. Hoje, a liderança de governo é ocupada por Gilberto Costa (Progressistas) – que, se for reeleito, teria a intenção, segundo interlocutores, de disputar o comando da Câmara. O atual presidente da Casa, Pio Mielo (PSD), é considerado um auricchista de primeira hora e, por isso, estaria descartado para o posto em uma possível gestão do liberal. Além disso, Mielo não teria o perfil ‘brigador’ que o cargo de líder de governo exige.

Chão de fábrica

O candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando (foto), esteve na manhã de ontem na MF e na Metalúrgica MG, acompanhado do candidato a vereador Igor Rossi (PDT). “Nosso governo vai ser feito para a classe trabalhadora. É ela que sofre com a falta de médicos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), segurança precária, fila de vagas em creches e desemprego causado pela saída de tantas empresas”, disse o petista, que participou ainda da plenária com o candidato Chicão Pereira (PT), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Queridinha

Corre pelos corredores da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo que a diretora de departamento Samara Dinis, ex-petista, agora virou queridinha do candidato a prefeito Marcelo Lima (Podemos). Antes, Samara era preferida do prefeito Orlando Morando (PSDB). Agora que mudou a casaca, até a Secretaria de Cidadania e Pessoa com Deficiência lhe foi prometida caso Marcelo Lima vença essas eleições majoritárias.

Dia agitado

O candidato do PSB à Prefeitura de Rio Grande da Serra, Akira Auriani, e sua postulante a vice, Vilma Marcelino (PSDB), dedicaram a sexta-feira a encontros com candidatos a vereadores e apoiadores de seu grupo político. As agendas foram marcadas pela apresentação das propostas de seu plano de governo. Akira Auriani lidera a corrida pelo Executivo rio-grandense.

Intercâmbio

Marcelo Lima, candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, reuniu-se com jovens em seu comitê central para apresentar propostas para esse público. Durante o encontro, o prefeiturável destacou o programa Conecta SBC, que promoverá intercâmbios com universidades de fora do Pais para encaminhar jovens, estudantes e professores ao Exterior, com os custos cobertos pela iniciativa.

Entusiasmo

William Dib (PSB), ex-prefeito de São Bernardo e postulante a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Paço são-bernardense, tem dado um banho de entusiasmo em muita gente bem mais jovem do grupo encabeçado pelo petista. Aos 77 anos, Dib, vale lembrar, passou por um transplante de fígado no ano passado.