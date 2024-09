Gilvan recebe apoio de Ratinho e garante UPA no 2° Subdistrito

A campanha do candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior, ganhou um reforço de peso nesta sexta-feira. O apresentador Ratinho, do SBT, gravou um vídeo no qual elogia o governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) e manifesta apoio à candidatura de Gilvan, entendendo que é a continuidade do trabalho que transformou Santo André nos últimos sete anos e meio.

“Não adianta a gente colocar qualquer um como prefeito. Por isso estou aqui pedindo seu voto para o Gilvan. Você que gosta, que ama Santo André, como todo mundo da região metropolitana, um povo bom, honesto e trabalhador, peço seu voto para o Gilvan”, indicou Ratinho.

“Muito feliz com esse grande apoio, que mostra que minha candidatura está chegando longe. Ratinho é um cara que admiro pela sua postura forte e é um cara que ama Santo André, assim como eu e o prefeito Paulo Serra”, destacou Gilvan.

O candidato cumpriu agenda nas ruas nesta sexta-feira e divulgou uma das principais propostas do seu plano de governo, que é a construção de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no 2° Subdistrito.

“Fui secretário de Saúde e sei como as coisas funcionam. Organizamos os processos, reformamos as unidades com o Qualidade e, agora, com a casa em ordem, podemos falar de futuro e em construir novas unidades de saúde. Uma delas será uma UPA no 2° Subdistrito, que vai desafogar a demanda daquela região. Vai dar certo de novo”, disse Gilvan.

O prefeito Paulo Serra acompanhou o candidato em parte da agenda. “O apoio do Ratinho, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de toda nossa base aliada mostra que a escolha pelo Gilvan foi a melhor que podíamos fazer. Esse é o sentimento das ruas também. Por isso, estamos muito confiantes na vitória do Gilvan.”