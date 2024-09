Ribeirão Pires começa a entregar kits do projeto Ler e Reler

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou na sexta-feira (27) que iniciou a entrega dos kits de leitura do projeto Ler e Reler, que incentivam os estudantes a praticar leitura de livros. A distribuição começou pela unidade escolar EM (Escola Municipal) Prof. Sebastião Vayego de Carvalho, no início da tarde de quinta-feira (26).

O projeto tem como principal objetivo incentivar os estudantes da rede municipal, especialmente aqueles do 1º ao 5º ano, a criar e manter o hábito da leitura em sua rotina.

O kit, que é formado por uma maleta, conta com oito livros de estilos diferentes, para que o estudante possa ter acesso a variadas formas de literatura.

“Os estudantes poderão levar os volumes para casa e dessa forma vão fazendo da leitura um hábito diário. A qualidade do livro e da maleta é ótima e auxilia os estudantes a carregar os livros. Lembrando que, de acordo com cada ano que os alunos estejam, eles têm acesso publicações diferentes”, declarou a orientadora pedagógica da rede municipal, Luzinaide Klen.

EXEMPLARES

Dentro de cada um dos kits, os estudantes vão encontrar diversos tipos de leitura como por exemplo As Peripécias da Senhora Adélia, O Menino Azarado, O cachorro que sabia falar, e A conquista de um sonho, entre outros livros.

A distribuição dos kits deve continuar na semana que vem, quando mais unidades passarão a ser distribuídos aos alunos da EM Eng. Carlos Rohm II.

ÍNDICE

No início de 2024, a cidade Ribeirão Pires foi premiada e ficou entre os 60 melhores municípios do Estado de São Paulo no Índice de Fluência Leitora.

No Grande ABC, Ribeirão tem o melhor índice de alfabetização entre as sete cidades que formam a região, segundo a Prefeitura, atingindo 76% de crianças que sabem ler e escrever com sete anos de idade.