MC Ryan se pronuncia após agredir mãe de sua filha: Sei que errei

Eita! Nesta sexta-feira, dia 27, Leo Dias divulgou um vídeo do funkeiro MC Ryan agredindo a mãe de sua primeira - e única - filha, Giovanna Roque.

Nas imagens divulgadas, os dois aparecem em um closet. Ryan aparece enrolado em uma toalha, enquanto Giovanna está sentada no chão. Em determinado momento, o funkeiro então dá um chute na cabeça da influenciadora. A agressão ocorreu em abril, às 13h38.

Após a repercussão do vídeo, Ryan falou sobre o assunto com o Leo Dias, e assumiu o seu erro. Além disso, ele pediu para que o momento fosse exposto para evitar que sua carreira fosse prejudicada.

Ok, diz pro Leo que eu entendo ele e sei que é o trabalho dele. (Mas) Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou, escreveu em uma mensagem ao colunista.

Vale pontuar que Giovanna Roque anunciou o fim do namoro com Ryan no dia 12 de setembro através de uma nota nas redes sociais.

Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto particular, mas já estou poupando futuras notícias, suposições e piadas? Somos pais da Zoe e essa é a única razão de vínculo que possa existir. Peço, assim, que não me relacionem a nada do mesmo. Obrigada, escreveu ela.

Após a divulgação do conteúdo, MC Ryan desativou as suas redes sociais. Já Giovanna Roque ainda não se pronunciou sobre o assunto.